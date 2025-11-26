Кабмін передасть понад один мільярд гривень на житло 715 сімей ветеранів

Кабінет міністрів України спрямовує 1,7 млрд гривень на грошові компенсації на житло 715 сімей ветеранів. Про це повідомив прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
«Надсилаємо 1,7 млрд грн на грошові компенсації на житло 715 сімей ветеранів. Протягом 2025 року житлом уже забезпечено 1587 сімей. Новий перерозподіл коштів дозволить продовжити цю підтримку», — уточнила вона.
Уряд готує Ветеранський кодекс — новий цілісний документ, який поєднує всі норми щодо статусу, гарантій та підтримки ветеранів та ветеранок.
Документ упорядковує категорії захисників, зокрема:
Кодекс має забезпечити:
Кодекс вносить зміни до більш ніж двох десятків пов'язаних нормативно-правових актів. Незабаром його буде передано на розгляд парламенту.
Раніше ми писали, що Нідерланди офіційно передали Румунії 18 винищувачів F-16, які використовуватимуться для навчання українських пілотів.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях