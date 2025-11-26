Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Кабмін передасть понад один мільярд гривень на житло 715 сімей ветеранів
26 листопада 2025, 16:40

Кабмін передасть понад один мільярд гривень на житло 715 сімей ветеранів

Уряд спрямовує 1,7 млрд грн на грошові компенсації на житло 715 сімей ветеранів. Фото: Юлія Свириденко Уряд спрямовує 1,7 млрд грн на грошові компенсації на житло 715 сімей ветеранів. Фото: Юлія Свириденко

Кабінет міністрів України спрямовує 1,7 млрд гривень на грошові компенсації на житло 715 сімей ветеранів. Про це повідомив прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

«Надсилаємо 1,7 млрд грн на грошові компенсації на житло 715 сімей ветеранів. Протягом 2025 року житлом уже забезпечено 1587 сімей. Новий перерозподіл коштів дозволить продовжити цю підтримку», — уточнила вона.

Уряд готує Ветеранський кодекс — новий цілісний документ, який поєднує всі норми щодо статусу, гарантій та підтримки ветеранів та ветеранок.

Документ упорядковує категорії захисників, зокрема:

  • ветеранів воєн XX століття та членів їхніх сімей;
  • сімей загиблих Захисників та Захисниць України;
  • іноземців та осіб без громадянства, які стали на захист України;
  • постраждалих учасників Революції Гідності та сімей Героїв Небесної Сотні;
  • працівників підприємств та організацій, які брали участь в оборонних заходах, хоч і не були військовослужбовцями.

Кодекс має забезпечити:

  • комплексну підтримку ветеранів та їх сімей;
  • гідне повернення до мирного життя через освіту, роботу, реабілітацію;
  • увічнення пам'яті загиблих Героїв

Кодекс вносить зміни до більш ніж двох десятків пов'язаних нормативно-правових актів. Незабаром його буде передано на розгляд парламенту.

Раніше ми писали, що Нідерланди офіційно передали Румунії 18 винищувачів F-16, які використовуватимуться для навчання українських пілотів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

