Слов'янськ атакували безпілотники: опубліковано перші кадри

Слов'янськ атакував БПЛА. Фото з відкритих джерел

Сьогодні Слов'янськ на Донеччині був атакований шахедами. Місто було атаковане вдень: спочатку в небі помітили один безпілотник, а згодом місцеві жителі повідомили про ще один апарат, що пролетів.



Люди повідомляли про присутність дрону в небі ще до удару, а невдовзі над одним із районів почав підніматися щільний дим.

Слов'янськ атакував БПЛА. Фото з відкритих джерел



Місцеві інформаційні канали вже публікують перші фото та відео наслідків атаки. На даний момент відомостей про постраждалих чи руйнування немає. Офіційні структури поки що ситуацію не коментують.

Нагадаємо, внаслідок вчорашньої російської атаки у Слов'янську поранено 7 людей.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»