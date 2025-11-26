Морська піхота ЗСУ не дозволила російській армії прорватися під Мирноградом

Удар по окупантах під Мирноградом. Фото: кадр із відео

Війська Росії спробували прорватися поблизу міста Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 38-ї бригади морської піхоти ЗСУ.



По загарбниках працювали оператори FPV-дронів.



«Морпіхи впевнено утримують позиції. Для тих, хто лізе сюди без запрошення, результат незмінний – вони повернуться звідси вже ніколи», – сказали в бригаді.

Нагадаємо, що російська армія хоче перерізати сухопутне сполучення між Покровськом та Мирноградом.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко