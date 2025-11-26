Держава платить за новий будинок: програма допомоги стартує 1 грудня

Фото: ДП «Реінтеграція та відновлення»

Міністерство розвитку громад та територій України запускає програму надання житлових ваучерів номіналом до 2 млн грн на особу для придбання житла. Про це повідомляється на урядовому порталі.



Нововведення стосується внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з тимчасово окупованих територій, які втратили своє житло. На першому етапі участь буде доступна переселенцям, які мають статус учасника бойових дій (УБД) або статус особи з інвалідністю через війну.



Ключова дата: подати заявку можна з 1 грудня 2025 року через програму чи портал «Дія». Пізніше приймати заяви розпочнуть ЦНАПи та нотаріуси.



Заяви розглядатимуться комісіями, які перебувають за місцем фактичного проживання чи перебування заявника, зазначеним у актуальній довідці ВПО. У Мінрегіоні повідомляють, що наразі комісії створено у 541 із 1306 територіальних громад.



Найбільш активно процес просувається в Одеській, Рівненській, Херсонській та Житомирській областях. Водночас у низці регіонів робота йде вкрай повільно: найнижчі показники формування комісій зафіксовані в Івано-Франківській області, у Києві та Дніпропетровській області.



Хто може отримати ваучер



Люди із підтвердженим статусом ВПО, які виїхали саме з тимчасово окупованої території.



Обмеження: заявник не повинен мати іншого житла на підконтрольній Україні території та раніше не отримувати державної підтримки на купівлю житла.



Пріоритет на старті: особи зі статусом УБД чи інвалідністю внаслідок війни.

Як подати заявку



З 1 грудня 2025 року: через програму чи портал «Дія».



Пізніше: стане доступною подача через ЦНАП або нотаріуса.



Як працює програма



Отримання сертифікату: сертифікат видається після оцінки втраченого житла та схвалення заявки уповноваженим органом.



Використання: сертифікат діє протягом п'яти років і може бути використаний виключно для покупки нового житла, інвестування у будівництво; сплати першого внеску чи погашення платежу за іпотекою.



Безоплатна допомога: ваучер не можна відчужувати або передавати іншим особам.



Видача коштів: виплата коштів здійснюється Ощадбанком після надання сертифікату.



Об'єднання коштів: члени однієї сім'ї, які мають право на ваучер, можуть об'єднати суми на купівлю одного об'єкта нерухомості.



Якщо житло коштує найдорожче: різницю доплачує одержувач ваучера самостійно.

Нагадаємо, Кабмін спрямовує 1,7 млрд гривень на грошові компенсації на житло 715 сімей ветеранів.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»