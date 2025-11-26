Судна з вкраденою українською пшеницею заблоковані санкціями

Україна застосувала санкції до 56 морських суден, які у 2022—2025 роках незаконно заходили до тимчасово окупованих Росією українських портів і вивозили продовольство. Про це повідомляє Офіс Президента.



Серед них судна, на які завантажували тисячі тонн вкраденої пшениці, насіння соняшника та іншої продукції в Севастополі та Феодосії. 17 суден ходили під іноземними прапорами.



Україна працюватиме із відповідними країнами, щоб зупинити видачу ліцензій. Багато з цих судів уже підпали під санкції ЄС, США та Швейцарії.



Особи, які здійснювали заборонені операції, отримували прибуток і сплачували податки до бюджету РФ, сприяючи фінансуванню російської військової машини.

Нагадаємо, РФ запровадила санкції проти низки українських міністрів.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»