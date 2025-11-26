Росія оснастила «шахеди» камерами заднього виду, щоб відстежувати українські перехоплювачі

Скріншот: Business Insider

Росія почала оснащувати свої безпілотники «Шахед» камерами заднього виду, щоб бачити українські перехоплювачі, що наближаються ззаду, і ухилятися від них. Про це виданню Business Insider повідомив заступник міністра оборони України з інновацій Юрій Мироненко.

Українські сили вже фіксували камери на російських розвідувальних та бойових дронах. Москва активно адаптує «шахеди» до нових загроз, випускаючи тисячі таких безпілотників щомісяця. Україна у відповідь використовує недорогі безпілотники-перехоплювачі, які успішно нейтралізують російські дрони та розвантажують системи ППО.



На Заході також стежать за нововведеннями Росії: американські військові зазначають, що «шахеди» можуть оснащуватися тепловими голівками для виявлення безпілотників, змушуючи перехоплювачі коригувати курс і швидкість.

Нагадаємо, в Росії помер творець пускових комплексів «Тополь» та «Іскандер».



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»