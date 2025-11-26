Окупанти присвоїли бренди Донецька та Луганська

Мешканці Донецька та Луганська, які залишили рідні міста понад 10 років тому, досі згадують смаки місцевих солодощів та продуктів: торти та тістечка «Лучана», луганське морозиво, молочні продукти «Добриня».



Більшість виробників переїхали на підконтрольну Україні територію одразу після початку війни, але на окупованих територіях продовжують працювати компанії з тими самими назвами — так звані клони. Наприклад, кондитерська компанія «Лучана» вивезла основні активи з Донецька ще у 2014 році та зараз працює у Київській області з магазинами у дев'яти регіонах України.

Однак на окупованій території відкрито близько 130 магазинів під тим самим брендом. Незважаючи на однакову назву та логотип, це два різні підприємства. Клон на окупованій території приносить виручку понад 800 млн руб., а керує ним Марина Цибенко, яка раніше була головним бухгалтером оригінальної компанії та співпрацює з угрупуванням «ДНР».



На Луганщині аналогічна ситуація із кукурудзяними паличками «MACDAG». Оригінальна компанія переїхала до Київської області, але на окупованій території бренд продовжує продаватися, а керівництво заявляє про постачання навіть до Нікарагуа. Молочні продукти «Добриня» та напівфабрикати «Геркулес» також виготовляються як на підконтрольній Україні території, так і на окупованій.



Складна ситуація спостерігається і з м'ясокомбінатом «Луганські делікатеси». На підконтрольній території продукцію знайти складно, а на окупованій фабрика позиціонується як флагман галузі. На Донеччині історія повторюється з кондитерською компанією «Конті».



Після зупинки виробництва на фабриках у Донецьку та Горлівці у 2015 році на їх базі розпочав роботу «Донбас кондитер» — назва інша, а стиль та логотип схожі. Компанія активно співпрацює з окупантами, укладає контракти з РФ, Білоруссю, Киргизією та Монголією, та її продукція навіть була показана на російському експортному центрі у Китаї.



Подібні історії показують, як окупанти привласнили собі бізнеси Донецької та Луганської областей, використовуючи торгові марки та смаки, з якими українці асоціюються з їхніми рідними містами. При цьому більшість оригінальних компаній продовжують працювати на підконтрольній Україні території, створюючи подвійну реальність брендів.



Детальніше дивіться в авторському відео журналістів «Новини Донбасу»