Маріупольський театр показав «Косметику ворога» у прифронтовому Запоріжжі

В прифронтовому Запоріжжі на сцені театру імені Магара відбулася прем'єра вистави «Косметика ворога». Постановку презентували актори Донецького академічного обласного драматичного театру з Маріуполя. У березні 2022 року колектив втратив свою будівлю через російське бомбардування, коли під його руїнами загинули сотні мирних жителів.



Перед початком вистави директор та художній керівник театру зазначив, що після руйнування будівлі «дахом для колективу стала вся Україна», публікує його слова канал «Європейське Запоріжжя».



Він нагадав про трагедію 16 березня 2022 року і сказав, що цей день залишається для нього особливим болем: Це був мій день народження. І мені доведеться це нести до кінця життя».



Режисер поділився історією знайомства з драматургом Амелі Нотомб (бельгійська франкомовна письменниця — ред.), за твором якого створена вистава. Право на постановку колектив отримав безпосередньо від авторки — Амелі Нотомб надала його безкоштовно та благословила українську версію вистави.



Хоча «Косметика ворога» йде у кількох театрах України, версія маріупольської трупи вважається критиками однією з найсильніших та найточніших.