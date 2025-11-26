Зеленський доручив Генштабу переглянути розподіл особового складу між бригадами

Володимир Зеленський повідомив, що після його поїздки до прифронтових районів Ставка розпочала виконання запитів від бойових бригад. Один із ключових запитів стосується справедливого розподілу особового складу, заявив у вечірньому зверненні президент України.



За його словами, система поповнення бригад потребує перегляду, і цю потребу підтверджують майже всі підрозділи, з якими він спілкувався. За дорученням Ставки над оновленими рішеннями вже працюють начальник Генерального штабу Андрій Гнатов та Павло Палиця — заступник керівника Офісу Президента та досвідчений військовий.



Найближчим часом вони мають надати президентові проєкти відповідних рішень. Зеленський також зазначив, що отримав докладні доповіді щодо ситуації на ключових напрямках фронту — у районах Куп'янська, Покровська та Гуляйполя.



Він наголосив, що українські бійці продовжують знищувати противника, утримувати позиції та виконувати бойові завдання. За його словами, саме ці дії українських захисників формують підґрунтя для можливості вести переговори на умовах, вигідних Україні.

Раніше ми писали, що Росія посилює тиск на Донецьку область саме в той момент, коли США та Кремль намагаються просунути мирний план для України. На Донеччині звужується оперативний простір: російська армія просувається до нових міст, розширюючи «сірі зони».



Авторка: Наталія Нестеренко, випускаюча редакторка «Новин Донбасу»