Харківська чемпіонка, яку боїться Кремль: як судили Юлію Лемещенко

Юлія Лемещенко. Фото з відкритих джерел

Російський суд засудив Юлію Лемещенко - громадянку РФ, яка з 2014 року жила в Україні і стала чемпіонкою нашої країни з пауерліфтингу, — до 19 років позбавлення волі. У Росії її звинувачують у державній зраді, диверсіях та підготовці «теракту».



За версією Слідкому РФ, Лемещенко співпрацювала з українською розвідкою та виконувала операції на території Росії: від підриву опор ліній електропередач до стеження за російськими військовими. Російський суд також призначив їй штраф у розмірі 1 млн. рублів.



Незважаючи на тиск, Юлія не визнала провини і заявила, що не шкодує про свої дії — наголосивши на своїй позиції і витримці.



Лемещенко народилася у Воронежі, але після початку російської агресії переїхала до Харкова. Тут вона стала чемпіонкою України з пауерліфтингу, а пізніше пройшла військову підготовку у Києві — навчання стрільбі та роботі з вибуховими речовинами.



Російська сторона стверджує, що Юлія була причетна до підриву ЛЕП під Санкт-Петербургом і збору інформації про військових РФ. Її дії в Росії пов'язують із українською розвідкою та добровольчим формуванням «Легіон Свобода Росії», яке в РФ визнано «забороненим».

Раніше ми писали про бійця Національної гвардії України Сергія Мироничева, який отримав тяжке поранення у Маріуполі та вижив у полоні.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»