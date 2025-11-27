У Самарській області атаковано Новокуйбишевське НПЗ

У Новокуйбишевську Самарської області сталася серія нічних вибухів. Росавіація оголосила про закриття аеропорту Самари, а також аеропортів Пензи та Саратова.



За даними OSINT-аналізу ASTRA, ціллю атаки в ніч на 27 листопада міг бути Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Журналісти проаналізували відео, зняті очевидцями, та встановили, що спалахи відбувалися безпосередньо над територією НПЗ.



Зазначається, що на записі, зробленому з вулиці Мічуріна, видно як мінімум три спалахи: один — у повітрі приблизно на висоті 1,5 км; ще одна — над горизонтом, ймовірно — результат роботи ППО на південь від заводу; відстань до епіцентрів перевищує 3,5 км.



У фіналі відео фіксується яскрава заграва — вже на території самого НПЗ. Місцева влада ситуацію не коментувала. АТ «Новокуйбишевський нафтопереробний завод» входить до групи «Роснафти».

Нагадаємо, це не перша атака на об'єкт. Раніше удари фіксувалися 16 листопада.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»