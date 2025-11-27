DeepState показав, як пропагандисти знімають сюжети у центрі Покровська

DeepState опублікував нові кадри, на яких видно, що російські пропагандистські знімальні групи вже працюють у центральних та південних районах Покровська Донецької області.

На відео чути заяви окремих місцевих жителів, які парадоксальним чином «дякують» окупаційним силам за наслідки їхнього ж наступу — зруйновані квартали та ризик постійних обстрілів.

Скріншот: DeepState

Зазначається, що для забезпечення потреб тих, хто до останнього відмовлявся залишати місто, українським військовим доводилося йти на серйозний ризик. Одні мешканці чекали до останнього, а потім просили про евакуацію. Інші намагалися вийти самостійно у напрямку Шевченка — і деякі з них загинули через атаки російських FPV-дронів.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»