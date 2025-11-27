У Білгороді після удару пошкоджено ТЕЦ: десятки будинків залишилися без тепла

Пошкоджено ТЕЦ «Луч» у Білгороді. Скріншот

У Білгороді після ракетного удару було пошкоджено ТЕЦ «Луч», повідомляє ASTRA. За попередніми даними, близько 20 багатоквартирних будинків лишились без опалення.



Офіційних підтверджень саме про пошкодження ТЕЦ наразі немає, проте губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у ранковому зверненні заявив про атаку на «об'єкти енергетики» та зазначив, що масштаби збитків ще уточнюються.



Паралельно мерія Білгорода повідомила про термінові ремонтні роботи на ділянці тепломереж по вулиці Горького в районі Харківської. Причину аварії влада не розкриває.



Через ремонт тимчасово припинено подачу тепла та гарячої води у 17 багатоквартирних будинках та трьох соціальних установах.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»