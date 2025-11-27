Пасічник заявив про масовану атаку БПЛА на енергетику окупованої Луганщини: без світла 46 тисяч абонентів

Наслідки атаки на енергетику окупованої Луганщини. Фото: голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник у Телеграм

Вночі 27 листопада БПЛА масовано атакували енергетичну інфраструктуру чотирьох районів окупованої Луганської області. Про це стало відомо із заяви голови угруповання «ЛНР» Леоніда Пасічника.



За його словами, удари були спрямовані на енергетичний комплекс міста Сіверськодонецьк, Старобільського, Білокуракинського та Новоайдарського районів, внаслідок чого виникли пожежі.



«Постраждалих немає. Без електрики залишилися 46 тисяч абонентів. Скликане екстрене засідання «Штабу із забезпечення безпеки електропостачання ЛНР» з метою координації подальших дій», – сказав Пасічник.

Нагадаємо, що 25 листопада безпілотники атакували окуповане місто Старобільськ на Луганщині, внаслідок чого загорілася АЗС та уражений об'єкт енергопостачання.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко