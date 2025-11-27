Вечірні атаки на Дніпропетровщину: троє постраждалих, пошкоджено будинки та дитсадок

Армія РФ атакувала Синельниківський район безпілотниками. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У громадах Синельниківського району внаслідок чергових російських атак постраждали люди, повідомили у ДСНС Дніпропетровської області.



Агресор завдав ударів по Миколаївській та Дубовиківській громадам, застосувавши ударні безпілотники. Поранення отримали 67-річна жінка та 71-річний чоловік.



Через влучання спалахнули одразу кілька об'єктів: магазин, прибудова до житлового будинку, літня кухня, гараж, автомобіль та садова альтанка. Вогонь охопив приміщення приватного будинку.

Рятувальники оперативно ліквідували усі пожежі. Пошкоджено дитячий садок та низку об'єктів інфраструктури. Крім того, у Марганці під час вечірньої атаки постраждав 50-річний чоловік.

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Нагадаємо, минулої доби російські війська 23 рази обстріляли населені пункти Донецької області.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»