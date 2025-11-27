Окупанти вилучають медзасоби у лікарень ТОТ Херсонщини для силовиків

Окупаційна адміністрація тимчасово окупованої частини Херсонщини знову вилучає засоби першої медичної необхідності у цивільних. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».



За даними активістів, більшу частину бинтів та антисептиків, які мали отримати херсонські лікарні, передали підрозділам Росгвардії та військовим частинам, розквартированим на тимчасово окупованих територіях.



У русі зазначають, що таким чином окупаційна адміністрація намагається виконати план «допомоги армії від регіону», адже вільних коштів на це немає.



Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що російські війська масово накрили сезонні ГРВІ та грип. Зокрема, у лавах 127-ї окремої розвідувальної бригади ЗС РФ та інших підрозділів фіксують різкий сплеск захворюваності на Херсонському напрямку.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»