У трьох областях України запровадили аварійні відключення світла

У Сумській, Харківській та Полтавській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал НЕК «Укренерго».
Причиною запровадження обмежувальних заходів стали наслідки нещодавніх ракетно-дронових атак по українських енергооб’єктах.
Раніше оприлюднені графіки відключень тимчасово не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.
В «Укренерго» зазначають, що аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
«Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Слідкуйте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)», — йдеться в заяві компанії.
Нагадаємо, у Бєлгороді після ракетного удару було пошкоджено ТЕЦ «Луч».
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях