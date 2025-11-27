У трьох областях України запровадили аварійні відключення світла

Наслідки ударів РФ по Харкову.

У Сумській, Харківській та Полтавській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал НЕК «Укренерго».



Причиною запровадження обмежувальних заходів стали наслідки нещодавніх ракетно-дронових атак по українських енергооб’єктах.



Раніше оприлюднені графіки відключень тимчасово не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.



В «Укренерго» зазначають, що аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.



«Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Слідкуйте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)», — йдеться в заяві компанії.



Нагадаємо, у Бєлгороді після ракетного удару було пошкоджено ТЕЦ «Луч».

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»