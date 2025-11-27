Місяць у пастці на п'ятому поверсі: на Донеччині врятували шарпея

Скріншот: ARK (Громадська організація «Порятунок тварин Харків»)

Волонтери завершили дводенну операцію з порятунку шарпея на прізвисько Віва в Олексієво-Дружківці. Він цілий місяць залишався заблокованим на п'ятому поверсі зруйнованого будинку після обстрілу. Заявка надійшла від волонтерів із Донецької області, які виявили, що собака не може вибратися зі зруйнованого під'їзду.



Коли команда прибула на місце, стало зрозуміло, що звичайний шлях до Віви відрізаний: всі сходові прольоти були повністю знищені. Єдиний спосіб дістатись собаки — підніматися на дах через сусідній під'їзд і спускатися зверху. Служби ДСНС вже не працюють у місті, тому Віва фактично залишалася одна, без будь-якої допомоги.



Як саме відбувалася операція порятунку, волонтери показали у своєму відео. Реакція Віви — її подяка та емоції після порятунку — розчулила усіх учасників.



Наразі собака проходить відновлення в ARK (Громадська організація «Порятунок тварин Харків») і дуже потребує сім'ї, готової прийняти її після пережитого.



Команда висловлює подяку PETA Deutschland (німецька організація захисту прав тварин) за підтримку у порятунку тварин під час війни.

Раніше ми писали про військовослужбовця з окупованого Маріуполя В'ячеслава Буглакова. Чоловік виконує бойові завдання на запорізькому напрямку, проте знаходить час та сили для порятунку та евакуації тварин у безпечні місця.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»