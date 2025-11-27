Дрони ЗСУ влаштували засідку й ліквідували двох військових РФ

Дрон ЗСУ спостерігає за окупантами.

Українські дрони влаштували засідку двом російським військовим. Про це свідчить відео, опубліковане каналом War Today.



На кадрах видно, як російські окупанти, помітивши наближення безпілотників, намагаються сховатися у знищеній вантажівці. Спочатку вони залізли в розбиту кабіну згорілої машини, поки оператор дрона завис над ними та спостерігав за їхніми діями.



«Налякані солдати РФ бігали в паніці навколо решток вантажівки, намагаючись зникнути з поля зору дрона», — йдеться в описі до відео.



Втім місцевість була відкритою, і сховатися там майже ніде. Перший удар дрона поранив обох окупантів, але невдовзі з’явився другий безпілотник, який атакував одного з росіян просто в кабіні та ліквідував його.







Другий солдат спробував сховатися у невеликій ямі, але туди раптово підлетів третій дрон, який остаточно добив окупанта. За минулу добу російські загарбники втратили 1140 людей.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»