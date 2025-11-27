Дрони ЗСУ влаштували засідку й ліквідували двох військових РФ

Українські дрони влаштували засідку двом російським військовим. Про це свідчить відео, опубліковане каналом War Today.
На кадрах видно, як російські окупанти, помітивши наближення безпілотників, намагаються сховатися у знищеній вантажівці. Спочатку вони залізли в розбиту кабіну згорілої машини, поки оператор дрона завис над ними та спостерігав за їхніми діями.
«Налякані солдати РФ бігали в паніці навколо решток вантажівки, намагаючись зникнути з поля зору дрона», — йдеться в описі до відео.
Втім місцевість була відкритою, і сховатися там майже ніде. Перший удар дрона поранив обох окупантів, але невдовзі з’явився другий безпілотник, який атакував одного з росіян просто в кабіні та ліквідував його.
Другий солдат спробував сховатися у невеликій ямі, але туди раптово підлетів третій дрон, який остаточно добив окупанта. За минулу добу російські загарбники втратили 1140 людей.
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
