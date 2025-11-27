Україна ледь не втратила Гуляйполе. У DeepState розповіли, що врятувало місто від окупації

Ситуація під Гуляйполем. Фото: карта DeepState

Україна була за крок від втрати Гуляйполя на Запоріжжі, але своєчасні рішення врятували місто від окупації. Про це повідомили аналітики DeepState.



За словами аналітиків, події, які відбулися за останній тиждень, могли б завершитися повною втратою міста вже в листопаді.



«Це той випадок, коли завдяки правильним рішенням військового командування вдалося уникнути великої трагедії. Все почалося із втрати сіл Полтавка та Успенівка. Через неможливість відновити втрачене положення, хоча спроби були й не раз, було прийняте рішення одному з підрозділів штурмових військ оперативно здійснити зміцнення нових рубежів на південь від села Новоуспенівське. Водночас 102-га бригада територіальної оборони ЗСУ, яка стояла відносно успішно праворуч, хоч і з відходами, стримувала противника», – сказали у проєкті.



У DeepState зазначили, що в той момент, коли російські війська продавили сусідні підрозділи зліва 102-ї бригади, вона отримала інфільтровані групи противника на фланзі та в тилу.



«Паралельно з цим один із батальйонів 102-ї бригади втратив управління і люди були кинуті напризволяще. Бійці, не розуміючи, що їм робити, вирішили виходити всім складом. Майже дві роти стали групами залишати район сіл Зелений Гай та Високе. Перед цим командування, розуміючи перспективи, направило додаткові сили із 225-го штурмового полку та однієї з механізованих бригад ЗСУ, які оперативно почали виставляти новий рубіж оборони безпосередньо перед Гуляйполем. Через самовільний відхід та хаос зафіксовані випадки дружнього вогню. Після аналізу ситуації для підтримки були висунуті групи прикриття. На жаль, п'ять бійців з такої групи ворог вчора взяв у полон на захід від Зеленої Гаю та розстріляв. Для розуміння масштабу хаосу позавчора в тилу в одній із посадок російська ДРГ взяла в полон і розстріляла чотирьох пілотів», – розповіли там.



Аналітики стверджують, що на сьогодні завдяки вдалій взаємодії оперативного командування «Південь», 225-го полку та інших підрозділів вдається стабілізувати ситуацію.



«Майже повністю зник хаос у бойових порядках, ворог суттєво загальмував у напрямку самого Гуляйполя, а також виставлена нова лінія оборони. Через суспільний резонанс, який виник, до цих подій залучені правоохоронні органи й військовий омбудсман, які мають оцінку ситуації та визначать реальні обставини подій», – резюмували у DeepState.

Нагадаємо, що раніше аналітики DeepState повідомили про окупацію Зеленого Гаю.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко