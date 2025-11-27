П'ять метрів під землею: в Україні встановили перший сталевий бункер

Укриття «Цитадель». Фото: METINVEST

У Бородянці на Київщині звели перше в Україні підземне сталеве укриття нового покоління — бункер «Цитадель», розроблений Групою «Метінвест» спільно з Держагентством відновлення та розвитку інфраструктури за підтримки Мінрегіонрозвитку.



«Цитадель» — це модульні підземні сталеві укриття, які можна збирати в різних конфігураціях і встановлювати на територіях шкіл, лікарень та інших цивільних об'єктах. Рішення створено на основі досвіду «Метінвесту» у виробництві та використанні підземних сталевих укриттів для оборонних ліній, операторів дронів, польових шпиталів та командних пунктів. У країні вже розміщено понад 800 таких військових бункерів.



Зазначається, що конструкція«Цитадель» розроблена з урахуванням умов експлуатації. Це циліндричні модулі діаметром 2,4 метри, які заглиблюються в землю до п'яти метрів і можуть встановлюватись у дворах або поряд із будинками.



Бородянське укриття розраховане на 48 осіб, оснащене двома захищеними виходами, санітарними модулями, автономним енергопостачанням, водозапасом, опаленням та системою вентиляції.

Нагадаємо, армія РФ за минулу добу 23 рази обстріляла Донецьку область. З прифронтових територій вдалося евакуювати 126 осіб, серед них 20 дітей.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»