Екіпаж «Білий янгол» евакуював з Дружківки та Олексієво-Дружківки п`ять мешканців

З Донеччини евакуювали цивільних. Фото: поліція

Поліцейський екіпаж «Білий янгол» продовжує евакуювати людей з населених пунктів Донеччини, які перебувають під постійним обстрілом російської армії. Нещодавно вони вивезли п'ятьох людей. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Як зазначається, «Білий янгол» вивіз із прифронтової Дружківки подружжя з маломобільною літньою родичкою. Жінку на руках спускали із четвертого поверху. Нині родина перебуває у безпеці.



«Дрони не дають нормально жити. Коли виходиш із дому, доводиться ховатися та обирати безпечний маршрут, щоб сходити по воду», — каже чоловік.





Крім того, дорогою до Дружківки екіпаж отримав заявку про евакуацію літньої жінки та її дорослого сина з інвалідністю, яким вимагалося ще кілька днів на збирання речей.



Раніше ми писали, що минулої доби російські війська 23 рази обстріляли населені пункти Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»