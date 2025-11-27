Екіпаж «Білий янгол» евакуював з Дружківки та Олексієво-Дружківки п`ять мешканців

Поліцейський екіпаж «Білий янгол» продовжує евакуювати людей з населених пунктів Донеччини, які перебувають під постійним обстрілом російської армії. Нещодавно вони вивезли п'ятьох людей. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Як зазначається, «Білий янгол» вивіз із прифронтової Дружківки подружжя з маломобільною літньою родичкою. Жінку на руках спускали із четвертого поверху. Нині родина перебуває у безпеці.
«Дрони не дають нормально жити. Коли виходиш із дому, доводиться ховатися та обирати безпечний маршрут, щоб сходити по воду», — каже чоловік.
Крім того, дорогою до Дружківки екіпаж отримав заявку про евакуацію літньої жінки та її дорослого сина з інвалідністю, яким вимагалося ще кілька днів на збирання речей.
Раніше ми писали, що минулої доби російські війська 23 рази обстріляли населені пункти Донецької області.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
