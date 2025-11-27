«Війська України підуть із займаних ними територій, тоді й припиняться бойові дії», – Путін

Голова Кремля Володимир Путін. Фото: Кремль

Росія від різних сторін отримує пропозиції щодо припинення бойових дій. Про це під час пресконференції у Киргизстані заявив голова Кремля Володимир Путін.



За його словами, «коли війська України підуть із займаних ними територій, тоді й припиняться бойові дії».



«Не підуть, ми доб'ємося цього збройним шляхом», – сказав Путін.



Швидше за все, голова Кремля має на увазі неокуповану РФ територію Донецької області, яку Москва вимагає віддати у рамках мирних переговорів.

Нагадаємо, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував переговори помічника голови Кремля Юрія Ушакова та спецпредставника президента США Стіва Віткоффа.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко