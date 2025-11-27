Штурмовики провели ризиковану операцію та врятували полоненого бійця під Покровськом

Скріншот

На Покровському напрямку штурмові групи провели рятувальну операцію та вивели із полону українського військовослужбовця. Бійці підрозділу «Скеля» отримали інформацію про те, що на одній із ворожих позицій утримують солдата із сусідньої бригади.



Командуванням було ухвалено рішення негайно відправити штурмову групу, знищити противника та повернути побратима. Завдання ускладнювало те, що бійця треба було не лише звільнити, а й зберегти йому життя. Перед початком штурму розвідка підтвердила координати укриття, де утримували полоненого.

Вночі було застосовано дрон-розвідку, яка зафіксувала тепловипромінювання з бліндажу. По позиції завдали прицільного удару, після чого частина противника спробувала відступити. Поки ворог відходив, у полоненого з'явився шанс сховатися.

Він сховався у воронці і чекав на момент — саме тоді почув голоси українських штурмовиків. Бійці допомогли йому підвестися та вивели у безпечну зону. Вже там стало зрозуміло, що військовослужбовець має легкі осколкові поранення. Штурмовики надали йому первинну медичну допомогу, перев'язали рани та евакуювали.

Нагадаємо, Росія продовжує порушувати усі норми міжнародного права. Окупанти розстріляли п'ять полонених бійців Сил оборони України на захід від села Зелений Гай Запорізької області.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»