Росія розпродає золото: стратегічні резерви стрімко тануть

Росія стрімко розпродає золоті запаси, проїдаючи стратегічні резерви держави. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.



За даними розвідки, Центральний банк РФ уперше почав здійснювати прямі продажі золота зі своїх резервів на внутрішньому ринку. Доступ до металу отримали банки, держкомпанії та окремі інвестиційні структури. Цей крок є вимушеним: золото використовується для підтримки рубля, закриття дефіциту ліквідності корпорацій та покриття бюджетних потреб на тлі стрімкого вичерпання інших ресурсів.



Фонд національного добробуту (ФНБ) РФ за кілька років скоротився удвічі — з 113,5 млрд дол. США у 2022 році до 51,6 млрд дол. у 2025-му. Обсяги золота в його структурі впали на 57% — із 405,7 т до 173,1 т.



У 2025 році продажі золота можуть сягнути 30 млрд дол. США (близько 230 т), а у 2026 році — не менше 15 млрд дол. США (115 т). Така масштабна монетизація запасів прискорює їх виснаження, яке й так посилюється санкціями та браком доступних валютних інструментів.



Стратегія розпродажу золота тимчасово підживлює бюджет та рубль, але створює довгострокові ризики: поглиблює дефіцит ліквідних резервів, робить фінанси РФ залежними від подальшого продажу активів та звужує можливості для майбутніх інтервенцій.



«Проїдання» золотовалютних резервів, які роками вважалися недоторканними, демонструє, наскільки звузився фінансовий простір Москви під тиском санкцій.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»