Армія РФ хоче закріпитися на околицях і вже вступати в бої за Сіверськ – ЗСУ

Ситуація біля Сіверська. Фото: карта DeepState

Російські війська активізували кількість штурмових дій у напрямку міста Сіверськ Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник 11-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Запорожець.



За його словами, зараз окупанти активно штурмують, зокрема з використанням мототехніки.



«Вчора відбувся штурм з використанням шести одиниць мототехніки. Перед цим 19 та 11 числа були штурмові дії у три хвилі. Противник намагається використовувати логістичний шлях, який веде із села Верхньокам'янське, для того, щоб дістатися південної частини міста та по можливості закріпитися. Останні спроби зазнали невдач, особовий склад разом з технікою були знищені. І характерно те, що після штурму 19 числа противник, минаючи трупи своїх військовослужбовців, продовжив тим самим маршрутом висуватися і штурмувати наші позиції. Тобто це говорить про те, що політичні та військові цілі противника незмінні: закріпитися на околицях і вже вступати в бої саме за місто», – зазначив речник 11-го АК.

Нагадаємо, що морська піхота ЗСУ не дозволила російській армії прорватися під містом Мирноград на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко