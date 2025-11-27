Сьогодні зафіксовані тренування ВКС РФ: піднято три Ту-22М3

Моніторингові канали повідомили сьогодні про тренувальну активність російської стратегічної авіації. Сьогодні у межах Західного регіону РФ у повітря підняли три бомбардувальники Ту-22М3.
За даними спостерігачів, щонайменше один із літаків, що брав участь у тренувальних польотах, був оснащений крилатою ракетою Х-22.
Раніше, 24 листопада Росія перекинула щонайменше дев’ять стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 на аеродром «Оленья». Після цього війська РФ здійснили комбінований ракетно-дроновий обстріл території України.
Нагадаємо, 27 червня 2022 року війська РФ використали ракету X-22 для удару по торговому центру «Амстор» у Кременчуці.
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
