Окупаційні адміністрації оголосили нову програму «відпочинку» для дітей із тимчасово окупованої Запорізької області, повідомляє ЦНС.



До кінця року понад 400 неповнолітніх хочуть вивезти до Ярославської області. РФ подає це як «міжрегіональний обмін» з екскурсіями та заходами, але фактично йдеться про системне переміщення українських дітей углиб території Росії.



Аналітики ЦНС зазначають повну відсутність прозорості: батьки не можуть впливати на організацію, міжнародні структури не мають доступу, а правові підстави таких поїздок не пояснюються. Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв підтвердив плани прийняти близько 400 дітей.



Під виглядом туристичних програм відбувається відрив дітей від родинного середовища та поступова індоктринація. РФ продовжує використовувати неповнолітніх для інтеграції ТОТ у власний простір.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»