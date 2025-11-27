Литва заявила про намір приєднатися до Спецтрибуналу щодо злочину РФ проти України

У четвер, 27 листопада, Литва повідомила Раду Європи про намір приєднатися до Спецтрибуналу щодо злочину Росії проти України. Про це повідомили у пресслужбі МЗС Литви.



«Литва повідомила Раду Європи про свій намір приєднатися до Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України, ставши першою державою після України, яка зробила це», — йдеться у повідомленні.



У МЗС закликали інші держави наслідувати цей приклад.



Раніше ми писали, що парламент України ратифікував угоду №0328 між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»