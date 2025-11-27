Російські окупанти атакували Слов'янську громаду, є пошкодження

У четвер, 27 листопада, російська армія вдарила по Слов'янській громаді на Донеччині. Відомо про пошкодження будинку у селі Билбасівка. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.



Як зазначається, громада потрапила під обстріл близько 15:35, росіяни використали БПЛА «Герань-2». Пошкоджено житловий будинок (скління, фасад, дах) та кілька автомобілів.



Внаслідок атаки інформації про постраждалих та жертв немає.



Раніше ми писали, що 26 листопада близько 16:50 російські війська трьома авіабомбами ФАБ-250 з УМПК вдарили містом Краматорськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»