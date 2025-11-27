Війська РФ вдарили по Слов'янській громаді, є поранені

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Лях

Російські окупанти 27 листопада кілька разів обстріляли слов'янську громаду дронами. Внаслідок удару постраждали двоє мирних жителів. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



За його словами, росіяни вранці вдарили по приватному сектору за допомогою БПЛА «Герань-2».



«Двоє мешканців громади отримали поранення. Один із них направлений до клініки Дніпра», — заявив він.



Лях додав, що російські загарбники дроном «Гранат» пошкодили приватний сектор та медичний заклад у громаді.



Раніше ми писали, що 27 листопада російська армія вдарила по Слов'янській громаді в Донецькій області. Відомо про пошкодження будинку у селі Билбасівка.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»