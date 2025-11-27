Район в Добропіллі потрапив під удар дронів

Росіяни атакували Добропілля. Фото: скріншот

У четвер увечері, 27 листопада, район Жданівського міста Добропілля на Донеччині потрапив під російський обстріл. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.



Як зазначається, район Жданівський опинився під обстрілом російських ударних дронів. Є інформація про потрапляння БПЛА до приватного сектору, внаслідок атаки спалахнула пожежа.



Раніше ми писали, що російські окупанти 27 листопада кілька разів обстріляли слов'янську громаду дронами.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»