Відомо, якими будуть графіки відключення світла 28 листопада

У п'ятницю, 28 листопада, у всіх регіонах України застосовуватимуться графіки вимкнення світла. Причина введення обмежень – наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак Росії на енергооб'єкти. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



Діятимуть такі обмеження:



- з 00:00 до 23:59 — графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 2,5 черги;



- з 00:00 до 23:59 — графіки обмеження потужності для промислових споживачів.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»