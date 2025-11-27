Дрони знову вдарили по Старобільську: атаковано дві АЗС, є пошкодження

У тимчасово окупованому Старобільську Луганської області у четвер, 28 листопада, лунали вибухи. У місцевих чатах писали, що над північними районами регіону фіксувалися безпілотники.
Як зазначається, у Старобільську атаковано дві АЗС (автозаправна станція). Внаслідок обстрілу пошкоджено фасади будівель, постраждалих та жертв немає.
Крім того, у місті дрони атакують об'єкти енергетики.
Раніше ми писали, що 25 листопада беспілотники атакували окуповане місто Старобільськ Луганської області.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
