Дрони знову вдарили по Старобільську: атаковано дві АЗС, є пошкодження

Дрони знову вдарили по Старобільську. Фото: скриншот

У тимчасово окупованому Старобільську Луганської області у четвер, 28 листопада, лунали вибухи. У місцевих чатах писали, що над північними районами регіону фіксувалися безпілотники.



Як зазначається, у Старобільську атаковано дві АЗС (автозаправна станція). Внаслідок обстрілу пошкоджено фасади будівель, постраждалих та жертв немає.



Крім того, у місті дрони атакують об'єкти енергетики.



Раніше ми писали, що 25 листопада беспілотники атакували окуповане місто Старобільськ Луганської області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»