Філашкін: у прифронтовій Донеччині залишаються близько 10 тисяч мешканців

Голова Донецької ОВ Вадим Філашкін. Фото: «Новини Донбасу»

28 листопада о 10:00 стартував форум «Донеччина 2025. Погляд в майбутнє: збереження людського капіталу та інституцій регіону через громадську участь».

Під час вступного слова голова Донецької ОВА Вадим Філашкін наголосив, що в області зараз залишаються близько «200 тисяч українців», з них приблизно «10 тисяч» мешкають безпосередньо у прифронтовій зоні.



За його словами, саме Донеччина зазнала найбільших людських втрат серед усіх регіонів країни.

Автор новини: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»