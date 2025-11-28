Покровська МВА збільшує фінансування соцпрограм до 38 млн 2025 року

Начальник Покровської МВА Сергій Добряк. Фото: «Новини Донбасу»

Начальник Покровської МВА Сергій Добряк повідомив, що у 2024 році на соціальні програми було витрачено «12 млн», а на 2025-й вже виділено «38 млн».



Ці дані він озвучив на форумі «Донеччина 2025. Погляд в майбутнє: збереження людського капіталу та інституцій регіону через громадську участь». Добряк уточнив, що у місті Хуст передали об'єкт місцевої лікарні під реконструкцію, щоби пристосувати його для тимчасового проживання мешканців Покровської громади.



Крім цього, Хуст надасть соціальне житло, а в Кам'янському планують збудувати «Покровський квартал» — комплекс із кількох п'ятиповерхових будинків, розрахований на розміщення близько «1000 людей».

Нагадаємо, 28 листопада стартував форум «Донеччина 2025. Погляд у майбутнє: збереження людського капіталу та інституцій регіону через громадську участь».

Автор новини: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»