Символ опору під загрозою: що говорять в ОВА про перенесення стели «Донецька область»

Стела «Донецька область». Скріншот

Перенести стелу на в'їзді до Донецької області та забезпечити її меморіалізацію через загрозу знищення — з такою ініціативою 14 жовтня звернулися автори на порталі електронних петицій. На сьогодні документ підтримали 14 303 користувачі із необхідних 25 тисяч, а до завершення збору підписів залишається 47 днів.

Редакція «Новини Донбасу» поцікавилася у начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, чи ухвалювалися вже якісь рішення щодо доцільності перенесення стели. Керівник області відповів однозначно:

«Стелу зараз ніхто чіпати не буде, бо ситуація довкола неї залишається небезпечною. Нині пріоритет — забезпечення Сил оборони на Донеччині. Цього року на ці потреби вже виділено 2 млрд. гривень». Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Фото: «Новини Донбасу»

Нагадаємо, раніше ми писали про реєстрацію на сайті Кабінету міністрів України петиції під назвою «Перенесення стели на в'їзді до Донецької області та її подальша меморіалізація у зв'язку з загрозою знищення». Стела з написом «Донецька область» розташована на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей.

У тексті петиції наголошується, що з 2014 року ця конструкція стала символом опору, стійкості та мужності українських військових та цивільних. На стелі залишали свої написи військовослужбовці, волонтери та місцеві жителі — це перетворило її на важливий артефакт сучасної війни.

Автор новини: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»