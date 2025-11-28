Українська армія стримала наступ військ РФ та стабілізувала фронт під Гуляйполем – ЗСУ

Ситуація під Гуляйполем. Фото: карта DeepState

33-й штурмовий полк Сухопутних військ та інші суміжні штурмові та механізовані підрозділи ЗСУ стримали наступ російських військ біля міста Гуляйполе Запорізької області. Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони півдня України.



За словами військових, вони повернули контроль над ситуацією на цьому напрямку.



«Фронт був стабілізований», – сказали у Силах оборони.

Нагадаємо, що раніше аналітики DeepState заявили, що Україна була за крок від втрати Гуляйполя, але своєчасні рішення військового командування врятували місто від окупації.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко