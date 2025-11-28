«Шахед» вдарив по Краматорській громаді: пошкоджені будинки

28 листопада о 12:15 російські війська завдали удару по Краматорській громаді Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Під удар потрапив приватний сектор. Загарбники для атаки використовували БПЛА «Герань-2»/«Шахед».



Пошкоджені два будинки. Без постраждалих.

Нагадаємо, що 28 листопада «шахеди» атакували селище Билбасівка на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені понад два десятки будинків і є поранений.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко