Фіолетовий дим на уральському полігоні: можлива аварія під час запуску ракети

Над уральським полігоном «Ясний» під Оренбургом сьогодні очевидці помітили густий фіолетовий дим, що піднявся над територією після гучного вибуху. За попередніми припущеннями, причиною міг стати позаштатний запуск ракети: вона могла вибухнути у повітрі одразу після старту.
Жителі Ясного повідомили, що спочатку почули різкий звук, а потім побачили хмару диму, що швидко росте, незвичайного кольору. Перші повідомлення почали надходити ще вдень — місцеві паблики заповнилися фото та відео з місця подій.
Влада Оренбурзької області заявила, що загрози для населення немає і евакуація не розглядається. Додаткову інформацію чиновники не надали, зазначивши, що питання щодо того, що сталося, слід адресувати Міністерству оборони.
За даними Exilenova+, у Ясному розташовані космодром і база ракетних військ стратегічного призначення — одна з небагатьох точок у РФ, звідки здійснюються запуски ракет великої дальності, включаючи носії ядерних боєголовок.
Нагадаємо, вночі 28 листопада підрозділи Сил оборони України вразили Саратівський НПЗ у Саратовській області РФ. Також українські війська вдарили за місцем зберігання російських БПЛА на аеродромі Саки у селищі Новофедорівка в окупованому Криму.
Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»