У додатку «Резерв+» з'явилася нова категорія онлайн-відстрочки для тих, у кого батько чи мати мають інвалідність

Міністерство оборони продовжує розширювати список підстав для відстрочки від мобілізації, які можна оформити онлайн через програму «Резерв+». Про це повідомляє пресслужба відомства.



Тепер подати запит можуть військовозобов'язані, у яких батько чи мати мають інвалідність І чи ІІ групи. Як пояснюють у Міноборони, запит оформляється повністю автоматично – без довідок, черг та візитів до ТЦК. Процедура займає від кількох хвилин до кількох годин.

Як отримати відстрочку онлайн

Подайте запит у програмі Резерв+.



Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах.



Якщо підстави підтверджуються, відстрочка автоматично надається, а інформація про неї з'являється у вашому електронному військово-обліковому документі.

Зараз послуга доступна, якщо військовозобов'язана є єдиною повнолітньою дитиною людини з інвалідністю, і в сім'ї є лише один із батьків. Якщо є інші повнолітні діти або батьки, запит подати не можна.

Щоб система змогла підтвердити підстави:

актуальні дані про інвалідність батька чи матері мають бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) або реєстрі Пенсійного фонду;





коректні дані про сім'ю мають бути зазначені у Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС);





в актовому записі про народження має бути зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батька чи матері з інвалідністю.

Якщо дані не оновлені, їх потрібно актуалізувати у відповідних реєстрах, після чого можна подавати запит до «Резерву+». Надана відстрочка продовжуватиметься автоматично – це передбачено порядком, який діє з 1 листопада 2025 року.

Зараз в «Резерв+» діє 11 видів онлайн-відстрочок, які можна оформити прозоро і без бюрократії. Відстрочка доступна для таких категорій:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю віком до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю І чи ІІ групи;

ті, хто має чоловіка чи дружину з інвалідністю І або ІІ групи;

ті, хто має батька чи матір з інвалідністю І чи ІІ групи;

жінки та чоловіки військовослужбовців з дитиною;

батьки трьох та більше дітей в одному шлюбі;

батьки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років;

студенти та аспіранти;

співробітники вищої та профосвіти.

Нагадаємо, з 1 вересня групи оповіщення ТЦК та СП зобов'язані використовувати нагрудні камери.

Авторка новини: Юлія Діденко, головна редакторка «Новин Донбасу»