У Бєлгородській області через удар безпілотника пошкоджено підстанції

Удар дронів у Білгородській області припав по енергооб'єктах

У Бєлгородській області сьогодні пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, під удари дронів потрапили електричні вузли та підстанції. Над Бєілгородським районом зафіксовано величезний стовп диму.

Попередньо мешканці області повідомляли про серію гучних вибухів. У регіоні оголошували загрозу атаки безпілотників.



Дані про пошкодження енергооб'єктів підтверджені місцевою владою.

Нагадаємо, над уральським полігоном «Ясний» під Оренбургом сьогодні очевидці помітили густий фіолетовий дим, що піднявся над територією після гучного вибуху.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»