Блокування WhatsApp в РФ — цифрова ізоляція для українців в окупації

Роскомнагляд почав поетапно обмежувати роботу WhatsApp на території РФ і офіційно припустив його повне блокування. У відомстві заявили, що месенджер нібито «систематично порушує російське законодавство» та використовується «для організації протиправних дій».



За даними регулятора, зараз обмеження поширюються як на мобільний інтернет, так і на домашні мережі Wi-Fi, і вводяться поетапно — формально, «щоб користувачі встигли перейти на російські сервіси». У Роскомнагляді наголошують: якщо WhatsApp не погодиться виконувати їхні вимоги, месенджер заблокують повністю.



РосЗМІ повідомляють про різке зростання скарг на роботу сервісу — лише за сьогодні зареєстровано близько чотирьох тисяч звернень, що стало тижневим максимумом. Найчастіше про збої говорять жителі Москви (47% скарг) та Санкт-Петербурга (18%).



Проблеми також фіксують у великих регіонах — Новосибірській, Свердловській, Ярославській, Іркутській областях, Краснодарському краї та Татарстані.



Поетапне блокування WhatsApp у РФ фактично зачіпає і тимчасово окуповані українські території, оскільки там використовується російська інфраструктура зв'язку. Це може призвести до:

обмеження зв'язку з Україною та зовнішнім світом, особливо для людей, у яких WhatsApp залишається одним із небагатьох доступних каналів комунікації;

посилення інформаційної ізоляції, оскільки російські «альтернативи» контролюються державою та відстежуються спецслужбами;

ризикам для безпеки мешканців, адже перехід на російські месенджери може означати відсутність приватності листування;

ускладнення роботи місцевих волонтерів, родичів та тих, хто підтримує зв'язок через VPN та зарубіжні сервіси.

Фактично, поетапне блокування WhatsApp — ще один інструмент тиску, який посилює цифрову ізоляцію окупованих територій.

Нагадаємо, у березні 2022 року американська компанія Meta (власник WhatsApp) була визнана в Росії екстремістською та її соціальні мережі Facebook та Instagram були заблоковані. Проте сам WhatsApp тоді не підпав під заборону.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»