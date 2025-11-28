Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Студентів в окупованому ДонТУ зобов'язали розкривати дані про родичів
28 листопада 2025, 20:34

Студентів в окупованому ДонТУ зобов'язали розкривати дані про родичів

У захопленому окупантами Донецькому технічному університеті студентів зобов'язали заповнювати нові розширені анкети про своїх родичів.

Як повідомляє рух «Жовта стрічка», у документах вимагають вказати не лише місця роботи батьків, а й де працюють тітки, дядьки, двоюрідні брати та сестри.

«Одних професій тепер недостатньо: студентам видають анкети додому, щоб вони повернулися вже з точними назвами підприємств, компаній та бюджетних установ, де працюють їхні родичі», — розповіли активісти.

Раніше ми писали, що українців на окупованих територіях занурюють в інформаційну ізоляцію.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

