Студентів в окупованому ДонТУ зобов'язали розкривати дані про родичів

У захопленому окупантами Донецькому технічному університеті студентів зобов'язали заповнювати нові розширені анкети про своїх родичів.



Як повідомляє рух «Жовта стрічка», у документах вимагають вказати не лише місця роботи батьків, а й де працюють тітки, дядьки, двоюрідні брати та сестри.



«Одних професій тепер недостатньо: студентам видають анкети додому, щоб вони повернулися вже з точними назвами підприємств, компаній та бюджетних установ, де працюють їхні родичі», — розповіли активісти.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»