На Херсонському напрямку підлеглий отруїв російського командира

На Херсонському напрямку зафіксовано черговий інцидент усередині російських військ: військовослужбовець РФ отруїв свого командира після конфлікту через вимагання грошей за відпустку.



За даними агентурної мережі «АТЕШ», йдеться про підрозділ 331-го парашутно-десантного полку. Джерела повідомляють, що командир вимагав від підлеглого грошову винагороду за оформлення короткострокової відпустки. Між ними розгорівся конфлікт, після чого військовий вирішив помститися.



Він передав командиру гроші, які заздалегідь обробив токсичною речовиною, — припускається, що це був іприт. Після контакту із зараженими купюрами офіцер отримав тяжкі ураження шкіри та дихальних шляхів, що призвело до його смерті.



За інформацією джерел, подібні розправи у російських військах почастішали. На тлі корупції, тиску на особовий склад та зловживань командирів напруженість усередині підрозділів зростає.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що в російській армії відзначається катастрофічне зростання захворюваності на Херсонському напрямку, що призводить до критичних втрат особового складу.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускаюча редакторка «Новин Донбасу»