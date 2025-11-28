Росія атакує Україну «шахедами» одразу з трьох напрямків

«Шахеди» знову атакують Україну одразу з кількох напрямків. Увечері 28 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили про масштабне застосування ударних дронів: повітряну тривогу було оголошено в ряді областей одночасно.



За даними військових, російські безпілотники рухалися щонайменше з трьох напрямків. Їхні польоти фіксували майже по всій країні — у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Одеській та Вінницькій областях.



Сили ППО відстежують маршрути дронів і попереджають про можливі зміни їхнього спрямування.

Нагадаємо, сьогодні у Краматорській громаді Донецької області під удар потрапив приватний сектор. Загарбники для атаки використовували БПЛА «Герань-2»/«Шахед».



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»