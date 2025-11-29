Зеленський призначив Умєрова главою делегації з переговорів із США

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров

Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова головою української делегації для участі у переговорах зі Сполученими Штатами Америки з питань завершення війни та забезпечення безпеки України. Відповідне рішення президента також передбачає поновлення директив української делегації.

Раніше переговорний трек із США вели представники Офісу президента та міністерства закордонних справ. Одним із представників був колишній головний радник президента України Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 28 листопада 2025 року у голови Офісу президента України Андрія Єрмака детективи НАБУ та прокурори САП провели обшуки, пов'язані з розслідуванням НАБУ справи «Мідас» про корупцію в енергетичній сфері.



Згодом Зеленський повідомив, що звільнив Андрія Єрмака з посади, і тепер на офіс президента чекає перезавантаження. Глава держави сказав, що у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ВП.



У ході «Операції Мідас» було розкрито схему, яка нібито змушувала підрядників «Енергоатому» виплачувати від 10 до 15 відсотків відкатів — або ризикувати потрапити до чорного списку.



Андрій Єрмак заявив, що вирушає на передову.

Авторка новини: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»