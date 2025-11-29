У Донецьку демонтують аварійні опори головного мосту: ремонт триватиме до 2026 року — ФОТО

В окупованому Донецьку розпочали другий етап реконструкції мосту через річку Кальміус на проспекті Ілліча. Місцеві проросійські медіа опублікували фотографії будівельних робіт.

Наразі триває демонтаж опори вздовж мостової споруди. На об'єкті працюють промислові водолази, проводиться підводне різання та розчленування опор на елементи з подальшим демонтажем. Одночасно ведеться монтаж металоконструкцій.

За словами заступника директора «Мостовика» Дениса Петренка, технічний стан споруди вимагав негайного втручання: «Деякі опори мостової споруди дали осадку і тріщини — фактично почалося руйнування мостової споруди і вона перебувала в критичному стані, було обмежено рух для пішоходів, з огляду на те, що консольні споруди почали обвалюватися, в поганому стані були деформаційні шви».

«Мостовик» — російська компанія з Пензенської області, яка виконує будівельні роботи на ряді об'єктів в окупованому Донецьку.

Нагадаємо, що 13 вересня головний міст Донецька на проспекті Ілліча було повністю закрито для руху через ремонтні роботи. Це викликало невдоволення місцевих жителів — під'їзд до центру міста був паралізований. Капітальна реконструкція розпочалася у травні 2025 року: спочатку перекрили дві з чотирьох смуг, проте другий етап зажадав повного припинення руху. Завершити реконструкцію планується до кінця 2026 року.

Автор новини: Євген Волчинніков, випусковий редактор «Новин Донбасу»