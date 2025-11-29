Пріоритети змінюються: Зеленський доручив змінити план оборони України

Зеленський та Шмигаль. Фото: Офіс президента України

Президент України та верховний головнокомандувач Володимир Зеленський повідомив про необхідність внесення змін до плану оборони держави. Цю тему він обговорив із міністром оборони Денисом Шмигалем, який представив свою доповідь у суботу, 29 листопада.

Зеленський зазначив: «Декілька ключових елементів. Вже час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави. Хід бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами».

За його словами, міністр підготує детальні пропозиції щодо коригування документів та подасть їх Кабінету міністрів України на затвердження.

Міністр оборони також доповів президенту про відрядження у Миколаївську та Херсонську області, а також про вжиті заходи щодо посилення захисту.

Зеленський повідомив, що окрему увагу приділено безпеці критичної інфраструктури та розподілу необхідних ресурсів: «Окремо обговорили захист критичної інфраструктури, спрямування відповідних ресурсів. Важливо, що уряд та міністерство оборони України повністю забезпечують необхідне фінансування на закупівлю, зокрема дронів для бойових бригад, і вчора профінансували черговий щомісячний транш субвенції для бойових бригад у сумі 4,3 млрд грн. Також для фінансування Лінії дронів було додатково спрямовано 8 млрд грн».

Як повідомлялося, Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умерова головою української делегації для участі у переговорах зі Сполученими Штатами Америки з питань завершення війни та забезпечення безпеки України. Відповідне рішення президента також передбачає поновлення директив української делегації.

28 листопада у глави офісу президента України Андрія Єрмака детективи НАБУ та прокурори САП провели обшуки, пов’язані з розслідуванням НАБУ справи «Мідас» про корупцію в енергетичній сфері.



Згодом Зеленський повідомив, що звільнив Андрія Єрмака з посади, і тепер на офіс президента чекає перезавантаження. Глава держави сказав, що у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ВП.

Авторка новини: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»