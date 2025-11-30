Обстріл Краматорська викликав пожежу на ринку та поранив місцеву мешканку

29 листопада у Краматорську зафіксовано черговий обстріл, який стався приблизно о 16:40. За даними міської влади, два снаряди впали на відкриту місцевість в одному з мікрорайонів.



Третє влучання припало на район житлової забудови — на територію міського ринку, де від удару спалахнула пожежа.

Внаслідок обстрілу постраждала жінка 1989 року народження, повідомив начальник МВА Олександр Гончаренко. За його словами, «її стан — середньої тяжкості, вона знаходиться на амбулаторному лікуванні».

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про масштабну пожежу в Краматорську, спричинену російським обстрілом.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»